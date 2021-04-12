7 тисяч 856 нових випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби

7 тисяч 856 нових випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 287 пацієнтів померли, понад п'ять тисяч одужали, повідомили в МОЗі. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.

За останніми даними МОЗу на межі потрапляння до "червоної зони" Донеччина, Полтавщина та Черкащина. Нині там Київ і 11 областей.

Відсьогодні в цьому переліку немає Закарпаття, найближчим часом його залишать Чернівецька та Чернігівська. Усе - завдяки застосуванню локальних карантинних обмежень.

У жовтій зоні вони найм'якші - маски в громадських місцях, робота ресторанів із 7.00 до 24.00 години та соціальна дистанція у магазинах.