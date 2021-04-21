Украина завоевала первые медали Чемпионата Европы по борьбе [ Редактировать ]
Украинские борцы завоевали первые медали на Чемпионате Европы в Варшаве. "Бронзы" завоевали Камиль Керимов и Игорь Никифорук. Об этом свидетельствуют официальные результаты ЧЕ.
Обе медали были завоеваны в вольной борьбе. Камиль Керимов, выступающий в весовой категории до 57 кг, в малом финале победил Микая Наима из Болгарии.
Также "бронзу" в весовой категории до 70 кг выборол Игорь Никифорук. Он в финальной схватке должен был сразиться с британцем Николае Кожокару, но тот от схватки отказался.
Кроме этого Украина имеет шанс на "золото". В финальную схватку в весовой категории до 61 кг вышел Андрей Джелепов. В решающей схватке он будет бороться с россиянином Абасгаджи Магомедовым.
Завершится Чемпионат Европы в воскресенье, 25 апреля.
Ранее Дарья Билодид завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по дзюдо.
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