День Победы: в праздничных мероприятиях приняли участие представители ОП-ЗЖ (фоторепортаж) [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают День Победы. В праздничных мероприятиях приняли участие представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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