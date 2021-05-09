В воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают День Победы. В праздничных мероприятиях приняли участие представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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