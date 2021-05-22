В Европейском Союзе на полном серьезе рассматривают возможность исключить Венгрию из своих официальных заявлений. Такая ситуация может произойти после серии вето Венгрии по ряду вопросов. Об этом сообщает Euractiv.

Так, в апреле 2021 года Венгрия заблокировала заявление ЕС по поводу китайского закона о безопасности, касающегося Гонконга, а уже 18 мая руководство Венгрии отказалось присоединиться к 26 странам Евросоюза, которые призвали Палестину и Израиль к примирению.

Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам с 26 и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления на 26-м шаге, безусловно, есть, но это не предпочтительно.

Отмечается, что на вопрос, как другие страны ЕС относятся к венгерским вето, дипломат ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что остальная часть блока недовольна.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на видеоконференции с главами МИД стран-членов ЕС призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Такая просьба прозвучала в ходе встречи Кулебы с госсекретарем США.

Кроме того, страны ЕС отказались от авиасообщений с Британией из-за коронавируса-мутанта. в Великобритании штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем ранее известные варианты вируса.

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