По состоянию на вторник, 25 мая, Донецкую область вывели из "оранжевой" в "желтую" зону карантина. Теперь вся Украина находится в "желтой" зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отметим, что в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Теперь в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по коронавирусу.

В пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что причиной вспышки коронавирусной инфекции на территории Индии стали массовые собрания граждан и более заразные штаммы болезни. люди, у которых диагностировали COVID-19, начали в панике заполнять свободные больничные койки.

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