Зробив щеплення - отримав курку! В одному з індонезійських міст усім вакцинованим у винагороду дарують птицю. Так місцева влада намагається заохотити жителів імунізуватися проти Ковіду.

Бо чимало з них, особливо літніх людей, бояться щеплюватися. Наразі невідомо, чи допоможе така акція пришвидшити темпи імунізації. Нині в місті, де мешкає понад 60 тисяч людей, щепили трохи більше двох тисяч.