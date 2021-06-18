Загалом від початку кампанії близько двох мільйонів проведених щеплень

В Україні за минулу добу трохи більше тисячі інфікувань коронавірусом. До лікарень потрапили 600 пацієнтів. Побороли хворобу понад чотири з половиною тисячі. Від ускладнень померли 55 українців.

Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вакцинувались напередодні майже 77 тисяч людей. Загалом від початку кампанії - близько двох мільйонів.