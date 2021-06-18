В Україні за день вакцинувалися 77 тисяч людей [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу трохи більше тисячі інфікувань коронавірусом. До лікарень потрапили 600 пацієнтів. Побороли хворобу понад чотири з половиною тисячі. Від ускладнень померли 55 українців.
Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вакцинувались напередодні майже 77 тисяч людей. Загалом від початку кампанії - близько двох мільйонів.
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Загалом, натепер працює 10 таких центрів. Записатися у чергу на ін'єкцію у вихідний день можна в додатку "Дія" або через національний контакт-центр МОЗу