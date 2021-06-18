Коронавірус в Україні: у Києві "штурмували" центри вакцинації [ Редактировать ]
В Києві на антиковідну вакцинацію нині шикуються довжелезні черги. Щеплюють тут зазвичай у вихідні, але через свята імунізацію перенесли. Ірина Розова продовжить.
Сотні людей за записом і ще більше в живій черзі. Чекати на щеплення сьогодні біля столичного центру вакцинації проти ковіду - довелося всім.
Я в живой очереди, но записывалась через "Дию", но не через "Хелси".
Да, мы записывались. Ждем. Ну, мы подъехали, посмотрели, что впринципе все нормально идет с опозданием на час, уехали, потом вернулись.
Я приїхав з вокзалу, годину добирався так іще годину почекаю.
Вакцинувати тут на базі київського виставкового центру мали на вихідних. Але через Трійцю та День медика дати вакцинації змістили на четвер-п'ятницю. І на такий ажіотаж не очікували, розповідають організатори.
Аліна Лисиця, волонтерка:
Задіяно дуже багато медпрацівників, дуже багато волонтерів, студентів, які допомагають.
На допомогу медикам прийшли студенти з медколеджу. Аби прискорити вакцинацію, до 15 мобільних бригад довелося додати ще дев'ять. А людей, які стояли в живій черзі, пропускали разом із тими, хто попередньо записався. І хоча в самому центрі доволі просторо через правила карантину сюди зайти може обмежена кількість людей. Тих, хто щойно щепився проти ковіду, відпускають не одразу.
Аліна Лисиця, волонтерка:
Ми намагаємося нікого одразу не відпускати, тому що надворі спека, і можуть виникнути різні ситуації, тому намагаємося тримати все під контролем.
А от прискорити імунізацію допоможе декларація з сімейним лікарем.
Аліна Лисиця, волонтерка:
Тому що сам процес вакцинації йде через електронну базу, через систему, і якщо людина є в базі в електронній, то це це досить швидко, вона просто каже своє прізвище є бригади, які працюють лише з тими людьми, як зареєстровані, а є які беруть тих людей, в яких немає декларації і це трошки довше.
У Київський держадміністрації запевняють - вакцин вистачить на всіх. За минулі вихідні на базі МВЦ зробили майже шість з половиною тисяч щеплень.
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