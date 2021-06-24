Вакцина від Moderna змінила назву [ Редактировать ]
COVID-вакцина від Moderna отримала нову назву - Spikevax. Про це повідомило Європейська агенція з лікарських засобів. Раніше назва препарату була однойменною компанії-виробника.
Сама Moderna перейменування своєї вакцини не коментувала. Нагадаю, ВООЗ і ЕМА схвалили вакцину Spikevax для екстреного використання. Ефективність препарату становить 94 відсотки.
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