COVID-вакцина від Moderna отримала нову назву - Spikevax. Про це повідомило Європейська агенція з лікарських засобів. Раніше назва препарату була однойменною компанії-виробника.

Сама Moderna перейменування своєї вакцини не коментувала. Нагадаю, ВООЗ і ЕМА схвалили вакцину Spikevax для екстреного використання. Ефективність препарату становить 94 відсотки.