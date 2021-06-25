В Україні побили рекорд з кількості щеплень [ Редактировать ]
В Україні зробили рекордну кількість щеплень від початку кампанії. Минулої доби вакцинували понад 96 тисяч громадян. Також зафіксовано 876 нових випадків зараження Ковідом.
53 пацієнти померли, одужали майже дві з половиною тисячі людей.
Найбільше інфікувань у Києві, на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Найменше у Кіровоградській області, повідомили в МОЗі.
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