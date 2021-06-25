В Україні зафіксували рекордну кількість вакцинацій другими дозами

На сьогодні маємо менше тисячі нових випадків інфікування на Ковід. І така тенденція стала вже протягом всього тижня. Одужали при цьому у два з половиною рази більше людей, померло 58