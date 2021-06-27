В Монако от коронавируса скончался известный российский бизнесмен из списка Forbes [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В княжестве Монако скончался бизнесмен и частный инвестор Олег Бурлаков, который входил в список 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes. Предпринимателю был 71 год.
Знакомый Олега Бурлакова сообщили, что бизнесмен скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Некоторое время назад инвестор вернулся из Москвы в Монако, где он проживал в последние годы.
Олег Бурлаков при жизни занимал 177-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 650 млн долларов.
71-летний владелец парусной суперъяхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), по словам бизнесмена, обошедшейся ему в 250 миллионов долларов, был, по сведениям издания, в стадии бракоразводного процесса. СМИ удалось выяснить у близких, что Бурлаков был инфицирован коронавирусом.
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Фото: www.globallookpress.com
Как сообщали "Подробности", ранее от последствий коронавируса скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус.
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