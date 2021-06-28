На территории Великобритании лабораторно подтвердили первых 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "лямбда", который был впервые обнаружен в Южной Америке. Об этом сообщает пресс-служба общественного здоровья Объединенного Королевства.

Штамм получил такое название в соответствии с буквами греческого алфавита, которыми в ВОЗ маркируют разновидности COVID-19. При этом все случаи заражения напрямую связаны с путешествиями за границу. В настоящее время на территории страны проходят масштабные исследования для выяснения всех деталей мутации вируса.

Отмечается, что "лямбда" обладает несколькими мутации в шиповатом белке. Сейчас количество заболевших коронавирусом а территории Британии превысило 4 миллиона. Одну дозу вакцины получили более 44 миллиона жителей страны.

Читайте также, новая волна коронавирусной инфекции станет более смертоносной из-за нового штамма под названием "Дельта", который был зафиксирован в 92 странах. В связи с новым видом коронавируса карантинные ограничения усилили в Австралии, Новой Зеландии и Израиле.

Кроме того, распространение нового штамма коронавируса "Дельта +" может привести к новому локдауну. Представитель ВОЗ подчеркнула, что одной вакцинации для борьбы с "Дельтой" мало, нужно придерживаться карантинных ограничений в виде масочного режима и социальной дистанции.

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