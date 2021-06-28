Новая волна коронавирусной инфекции станет более смертоносной из-за нового штамма под названием "Дельта", который был зафиксирован в 92 странах.

Во Всемирной организации здравоохранения штамм назвали самым заразным в мире. В течение нескольких недель "Дельта" станет доминирующей разновидностью COVID-19 на территории Европы. При этом сейчас штамм "зверствует" в Индонезии, Таиланде и Малайзии, где наблюдается наихудшая ситуация с заболеваемостью.

Отмечается, что в связи с новым видом коронавируса карантинные ограничения усилили в Австралии, Новой Зеландии и Израиле (там вернули обязательное ношение средств индивидуальной защиты в помещениях). Известно, что на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.

Читайте также, распространение нового штамма коронавируса "Дельта +" может привести к новому локдауну. Вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. COVAX недополучил дозы вакцин, которые должен был отправить в бедные страны мира, проблемы с поставками возникли после того, как Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны.

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