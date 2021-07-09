В Германии на встрече с канцлером Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский озвучит аргументы об опасности газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в ходе брифинга.

Владимир Зеленский везет аргументы, чтобы убедить, что "Северный поток-2" вредит как Украине, так и европейским странам.

Кроме того, в ходе встречи с канцлером Германии Зеленский будет говорить об усилении роли Берлина в нормандском формате и важности остановки "Северного потока-2".

По словам, Никифорова, главы государств обсудят деоккупацию Крыма, энергобезопасность, энергоэффективность и экономическое партнерство.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.

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