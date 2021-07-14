В одному з французьких зоопарків народилося жирафеня. Малюка назвали Мелман. Його зріст - метр сімдесят, вага 55 кілограмів. За словами наглядачів, і мама, і дитинча почуваються добре.

Уже через 45 хвилин після народження Мелман звівся на ноги, апетит у нього добрий. Поповненням у жираф'ячій родині зоопарк дуже пишається.

Це вже друге маля за останні кілька років, відколи звіринець завів табун цих граційних мешканців африканської савани.