Министерство экономики пересчитало предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС по формуле "Роттердам+" - цена топлива в порту Роттердам плюс 27 долларов/тонна за доставку топлива в Украину. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Министерство экономики с учетом предельных торговых наценок пересчитало предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС по формуле "Роттердам+"аксимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на дизтопливо - 29,59 грн/литр.

По сравнению с серединой сентября средняя цена на бензин снизилась на 0,44 грн/литр, тогда как на ДТ - увеличилась на 0,27 грн/литр.

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Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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