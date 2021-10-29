Папа Римський отримав третю дозу COVID-вакцини [ Редактировать ]
Папа Римський отримав третю дозу COVID-вакцини. У Ватикані розпочалася кампанія з ревакцинації, і Франциск став одним із перших, кому зробили бустерне щеплення. Понтифіку 84 роки. За віком він належить до категорії, яку вважають пріоритетною для COVID-імунізації. Напередодні Папа звернувся до лідерів країн Великої двадцятки із закликом поділитися із біднішими країнами вакцинами проти вірусу.
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