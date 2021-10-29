Від початку доби на сході країни вже поранили українського військового [ Редактировать ]
Від початку доби на сході країни вже поранили українського військового. Поблизу Причепилівки противник ударив із гранатометів. Ще двоє армійців були поранені минулої доби. Загалом напередодні зафіксували 14 порушень режиму тиші. З них п'ять - із застосуванням забороненого озброєння.
Поблизу Кримського, Красногорівки, Новозванівки й Троїцького ворог гатив із важких мінометів. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.
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Без жертв, але з руйнуваннями. Після двох днів атак, до Гранітного заїхав патруль ОБСЄ. Пустили туди й журналістів.
Унаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь упритул наблизився до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, ця вулиця вигоріла б ущент.
На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч. І вже сьогодні була одна ворожа атака. Поблизу Луганського противник відкрив вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Окрім Гранітного, ворог відкривав вогонь з артилерії 122 калібру поблизу Новозванівки та Кримського. Також цілив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Загалом у штабі нарахували сім порушень режиму тиші. Біля Гранітного і Кримського ворог відкривав вогонь із важких мінометів.