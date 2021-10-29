Від початку доби на сході країни вже поранили українського військового. Поблизу Причепилівки противник ударив із гранатометів. Ще двоє армійців були поранені минулої доби. Загалом напередодні зафіксували 14 порушень режиму тиші. З них п'ять - із застосуванням забороненого озброєння.

Поблизу Кримського, Красногорівки, Новозванівки й Троїцького ворог гатив із важких мінометів. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.