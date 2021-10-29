У Тернополі правоохоронці випадково спіймали наркоторговця! Як звичайний ковідний рейд перетворився на спецоперацію - далі в сюжеті.

Лісосмуга на околиці Тернополя. Серед дерев нишпорять правоохоронці: збирають розкидані по землі різнокольорові згортки. У кожному - сховані наркотики.

Згортки замотані стрічкою типу ізолєтна червоного кольору.

Амфетамін, канабіс, гашиш - майже кілограм забороненого порошку. На наркокур'єра поліція натрапила випадково - під час ковідного рейду. По дорозі увагу патруля привернула припаркована в лісосмузі машина. Вирішили перевірити. Але не встигли підійти до автівки, як водій кинувся тікати. І на ходу викидав щось із кишень.

Сергій Васенко, старший слідчий Тернопільського районного управління поліції:

Останній витягнув предмет схожий на ніж та погрожував ним поліцейським. До даного громадянина застосовувались фізична сила та спецзасіб - кайданки.

Молодика поліцейські затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу. Ті обшукали авто і знайшли тисячу маленьких згортків з різними наркотиками. На чорному ринку їхня вартість - понад пів мільйона гривень.

Сергій Васенко, старший слідчий Тернопільського районного управління поліції:

Було віднайдено та вилучено значну кількість згортків із речовинами, які є наркотичними. Особа повідомила, що в неї знаходиться речовини з метою того, щоб розкладати закладки в місті Тернополі та збути їх іншим особам.

Закладником виявився двадцяти чотирирічний львів'янин. Хлопець торгував наркотиками в інтернет-магазині. Сховки із психотропами облаштовував відразу у двох областях. Працював за відсоток. Від кожного згортка мав від п'ятдесяти до сотні гривень. А за день таких згортків закладав до півтори сотні. За таку торгівлю молодикові загрожує до шести років в'язниці.

А це вже Прикарпаття - гірське селище Верховина. Оперативники СБУ вриваються додому до наркоторговців. У хаті - кілограми порошку, майже на два мільйони гривень.

Марія Римар, речниця управління служби безпеки в Івано-франківській області:

Зловмисники продавали психотропи, наркотики, а також психостимулятори по всій території України. Клієнтів знаходили через Телеграм-канал відправляли їм замовлення через відомі поштові сервіси.

Це був сімейний бізнес, який організував сорока семирічний місцевий підприємець разом зі своїм двадцятирічним сином. До справи чоловіки залучили ще трьох знайомих. Одні шукали клієнтів через інтернет, інші збували товар.

Марія Римар, речниця управління служби безпеки в Івано-франківській області:

Наркотики, які в них замовляли, вони упаковували вдома вакууматором, після цього пакували в картонні коробки поштових операторів і відправляли поштою уже упаковану коробку.

Трьох наркоторговців оперативники затримали. Наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Долю решти двох визначать після оцінювання зібраних доказів.