Україна ставить сумний рекорд за кількістю хворих на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні другий день поспіль - сумний рекорд за кількістю хворих на коронавірус. За добу - майже 27 тисяч нових випадків ковіду. Від ускладнень померло 648 пацієнтів. Серед інфікованих - майже дві тисячі дітей, та пів тисячі медпрацівників.
Від завтра ще сім областей - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська - перейдуть до "червоної" зони карантину. Київ "почервоніє" першого листопада.
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