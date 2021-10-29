До гасіння пожежі в Австрії долучили спецтехніку [ Редактировать ]
Масштабна лісова пожежа вирує на сході Австрії. Вогонь спалахнув у гірському районі поблизу містечка Райхенау-ан-дер-Ракс ще в понеділок. Приборкати полум'я намагаються чотириста рятувальників і ще сотня добровольців. Також залучили спецтехніку - вертольоти й пожежні танки. Операцію ускладнюють погодні умови - в регіоні дме сильний вітер. Вогонь уже охопив близько двохсот гектарів лісу. Поліція припускає, що причиною пожежі міг стати недопалок або ж розпалене багаття.
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Приборкати полум'я намагаються чотириста рятувальників і ще сотня добровольців. Також залучили спецтехніку - вертольоти й пожежні танки.
В четверг, 28 октября, в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом
Негода забрала життя двох людей - водіїв, чиї авто змила вода. Ще одна пасажирка зникла безвісти. Найбільше постраждав острів Сицилія.
Там буревій спричинив повені. За словами рятувальників, є загроза зсувів ґрунту. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили деякі будівлі, затопили автошляхи.
Усе сталося вранці в центрі міста під вікнами обладміністрації. В салоні були водій і троє пасажирів.