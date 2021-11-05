Селфі в піжамі заради здоров'я малечі та комфорту батьків. Уже втретє в Україні відбувається доброчинна акція "День піжам". Усі зібрані кошти спрямують на утримання сімейних кімнат в лікарнях. Тетяна Радченко продовжить.

Просторе, світле приміщення, окремі кімнати для зціджування молока, зона кухні, спальня зі зручними розкладними кріслами. Це сімейна кімната у столичному Охматдиті. В ідеалі такі приміщення мають бути в усіх державних лікарнях. Тут батьки маленьких пацієнтів можуть відпочити в комфортних умовах. Уже два з половиною місяці синочок львів'янина Романа лікується в Києві. Та батько завжди поруч, уже не раз залишався тут ночувати.

Роман, житель Львова:

Тут хороше прожиття, можна прийти в любий момент, попити кави, чаю, навіть розігріти поїсти. Досить комфортно.

Таких сімейних кімнат в Україні лише п'ять.

Галина Соловей, організаторка акції:

В київському Охматдиті, де ми зараз знаходимось і в обласних лікарнях, в Сумах, Львові, Вінниці та Харкові. І зараз ми як раз будуємо шосту сімейну кімнату - в Рівненській обласній дитячій лікарні.

Для того, щоб утримувати такі приміщення, і організували доброчинну акцію "День піжам". Піжаму вибрали не випадково.

Галина Соловей, організаторка акції:

Це символ затишку, комфорту, це символ такої домашньої атмосфери, як раз те, чого потребують хворі дітки в лікарнях.

Приєднатися до акції може кожен охочий. Потрібно зробити фото або відео у своїй улюбленій піжамі, опублікувати його в соціальних мережах із хештегом #деньпіжам і зробити благодійний внесок. Уже чимало відомих осіб взяли участь у флешмобі. Серед них - Злата Огнєвич.

Злата Огнєвіч, співачка:

Цей день піжам, коли можна дістати свою улюблену затишну піжаму, вдягнути її, закликати людей приєднатися до цієї ініціативи, і хоча лікарня - це не про затишок, але в лікарні можна створити локацію, де буде об'єднуватися родина.

Долучитися до флешмобу вирішили й ми. Завантажую світлину в мережу, додаю хештег... Готово!

За три роки, відколи в Україні започаткували "сімейні кімнати", їх відвідали понад десять тисяч людей. Організатори акції сподіваються, що завдяки нашій підтримці - таких затишних приміщень для батьків в лікарнях побільшає.