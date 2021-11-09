Заслуженный врач Евгений Комаровский рассказал, что в Украине очень серьезная проблема купленных справок от полиомиелита, вспышки которого иногда случаются в нашей стране.

По его словам, мы недооцениваем последствия вспышки полиомиелита, а реанимации завалены людьми с купленными справками.

"Поверьте, в некоторых местах 50% справок, что ребенок привит от полиомиелита, не имеют никакого отношения к настоящим. Иногда надо пойти по такому пути, чтобы заставить людей жить по-человечески и понимать, что врач, который продал тебе справку о вакцинации - бандит. Проверить, привит ты или купил справку - можно. Анализ на антитела к полиомиелиту стоит 50 долларов", - отметил доктор.



Он считает, что если на территории какого-то района есть вспышка полиомиелита, надо всех вакцинировать.

"Но надо проверить тех, кто якобы вакцинирован. Власть должна взять и проверить детей. Да, за деньги. А вот зато когда выяснится, что человек по бумажкам привит, а на самом деле у него нет антител, то пусть платят штраф вместе с врачом, выписавшим бумажку. И этого штрафа хватит, чтобы обследовать всех остальных", - заявил он.

Как проявляется полиомиелит

Острая форма сопровождается катаральными проявлениями, желудочно-кишечными расстройствами, общей слабостью, повышением температуры. Также могут быть боли в животе, тошнота и рвота, боли в мышцах и онемение конечностей.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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