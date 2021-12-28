На этой неделе в Киеве и Киевской области будут плановые отключения электричества. Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК.

Отключение света связано с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

С 28 по 31 декабря подача электроэнергии по многим адресам будет приостановлена. В частности, это касается разных районов столицы. Потому без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. График отключения электроэнергии в Киеве: 28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.