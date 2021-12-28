В Киеве и области отключат свет: график и адреса [ Редактировать ]
На этой неделе в Киеве и Киевской области будут плановые отключения электричества. Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК.
Отключение света связано с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.
С 28 по 31 декабря подача электроэнергии по многим адресам будет приостановлена. В частности, это касается разных районов столицы. Потому без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений.
График отключения электроэнергии в Киеве:
28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
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