Бои украинских военных и оккупантов проводятся в 15 километрах от города

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям.

"Тривають запеклі бої за всіма напрямками. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі. Сьогодні ми захищаємо не лише свою землю, а й землю всієї країни Україна, сьогодні ми захищаємо Європу. І ми маємо розуміти, що стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії - другої армії у світі", - сказал он.

Росссийские танки приближаются к городу. Об этом стало известно во время брифинга мэра Мариуполя Вадима Бойченко.