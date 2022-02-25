Защитники Мариуполя продолжают ожесточенные бои с оккупантом [ Редактировать ]
В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям.
"Тривають запеклі бої за всіма напрямками. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі. Сьогодні ми захищаємо не лише свою землю, а й землю всієї країни Україна, сьогодні ми захищаємо Європу. І ми маємо розуміти, що стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії - другої армії у світі", - сказал он.
Росссийские танки приближаются к городу. Об этом стало известно во время брифинга мэра Мариуполя Вадима Бойченко.
Бои украинских военных и оккупантов проводятся в 15 километрах от города.
"Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам", - сказал мэр.
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