Польша не собирается присылать истребители в Украину [ Редактировать ]
Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители. Также она не позволяет использовать свои аэродромы.
Об этом сообщает официальный Twitter премьер-министра Польши.
По словам Матеуша Моравецкого, Польша оказывает важную помощь в других сферах. Поэтому истребители МиГ-29 не будет отправлять.
"Польша не будет присылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сказал премьер.
Также он добавил, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах. Они маркированы знаком военно-воздушных сил Польши в цветах красно-белого государственного флага.
по теме
Российская Федерация признала "ЛДНР", а также приняла решение ввести войска на Донбасс
Мітинг проводять провідні конгресмени, що входять до групи підтримки України.
В воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей
Реагируя на такие действия врага, Государственная миграционная служба уже признала недействительными бланки паспортов гражданина Украины
В Уманському районі Черкаської області місцеві ради звертаються до глав держав та уряді