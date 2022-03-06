Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители. Также она не позволяет использовать свои аэродромы.

Об этом сообщает официальный Twitter премьер-министра Польши.

По словам Матеуша Моравецкого, Польша оказывает важную помощь в других сферах. Поэтому истребители МиГ-29 не будет отправлять.

"Польша не будет присылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сказал премьер.

Также он добавил, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах. Они маркированы знаком военно-воздушных сил Польши в цветах красно-белого государственного флага.