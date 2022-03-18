ВСУ ликвидировали на аэродроме в Чернобаевке генерал-лейтенанта армии РФ [ Редактировать ]
В Чернобаевке Херсонской области ВСУ ликвидировали командующего 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Об этом сообщает The Insider.
Вражеский военачальник погиб в результате удара украинской армии по аэродрому в Чернобаевке, где находился командный пункт россиян и авиатехника.
Напомним, что с начала военного вторжения в Украину убиты минимум четверо российских генералов.
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