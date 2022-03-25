Жертв в результате ракетного удара в Виннице нет - мэр [ Редактировать ]
Городской голова Винницы Сергей Моргунов рассказал, что в результате ракетного удара российских оккупантов по территории Командования Воздушных сил жертв нет.
"Сегодня, по информации Командования ВС ВСУ, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Командования, что привело к существенным разрушениям инфраструктуры", - написал Моргунов.
Мэр отметил, что жертв нет и последствия уточняются.
Также мэр попросил жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.
К тому же он поблагодарил за то, что горожане не распространяли фото и видео с места удара, чтобы не помогать врагу.
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