В Израиле в городе Хадера, около 21:00 по киевскому времени поступили сообщения о стрельбе, которую устроили двое террористов. Правоохранители уже ликвидировали их, однако есть пострадавшие.

Об этом пишет Newsru.

Согласно предварительной информации, двое террористов открыли огонь в сторону гражданских, в результате чего пострадали восемь человек. Во время стрельбы рядом с местом событий находились полицейский в штатском, которые и ликвидировали преступников.

Медики уже оказали первую помощь пострадавшим и констатировали смерть двух человек. Еще двое находятся в тяжелом, однако стабильном состоянии, другой получил ранения средней степени тяжести.