В Израиле террористы устроили стрельбу [ Редактировать ]
В Израиле в городе Хадера, около 21:00 по киевскому времени поступили сообщения о стрельбе, которую устроили двое террористов. Правоохранители уже ликвидировали их, однако есть пострадавшие.
Об этом пишет Newsru.
Согласно предварительной информации, двое террористов открыли огонь в сторону гражданских, в результате чего пострадали восемь человек. Во время стрельбы рядом с местом событий находились полицейский в штатском, которые и ликвидировали преступников.
Медики уже оказали первую помощь пострадавшим и констатировали смерть двух человек. Еще двое находятся в тяжелом, однако стабильном состоянии, другой получил ранения средней степени тяжести.
по теме
Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций
Глава Бюро национальной безопасности Польши, Павел Солох, в эфире телеканала Polsat, заявил, что Польша может быть одним из гарантов безопасности в будещем мирном договоре
Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение президента Польши Анджея Дуды о введении миротворцев для прекращения войны рф против Украины
В воскресенье, 27 марта, во время интервью российским журналистам Зеленский прокомментировал главные условия переговоров с россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до российского вторжения в стране никогда не было языковой проблемы