Російські окупанти відкритий вогонь з боку Херсонської області. Обстріляли територію Апостолівської громади і знищили нафтобазу в Дніпрі, йдеться в Telegram-каналі голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджених об'єктів також", - пише Лукашук.

Загарбники відкрили вогонь з повітря, в результаті чого потрапили в нафтобазу і знищили її. Інші ж ракети потрапили в два бензовози.

Загиблих або ж постраждалих немає.