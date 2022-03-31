Окупанти відкрили вогонь по Дніпру: з'явилися перші подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти відкритий вогонь з боку Херсонської області. Обстріляли територію Апостолівської громади і знищили нафтобазу в Дніпрі, йдеться в Telegram-каналі голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджених об'єктів також", - пише Лукашук.
Загарбники відкрили вогонь з повітря, в результаті чого потрапили в нафтобазу і знищили її. Інші ж ракети потрапили в два бензовози.
Загиблих або ж постраждалих немає.
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