Окупанти розстріляли колону волонтерів під Черніговом [ Редагувати ]
Російські військові розстріляли колону волонтерів під Черніговом. Відео з'явилося в телеграм-каналі радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Так, 30 березня, було розстріляно п'ять автобусів із волонтерами, які проривалися на окуповану територію, щоб евакуювати звідти людей.
Серед волонтерів одна загибла, четверо тяжко поранених.
Одному з бусів вдалося вирватися на пробитих скатах. Водія поранено, його доправили в лікарню.
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