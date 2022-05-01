Українські військові збили безпілотник у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Українські військові сьогодні, 1 травня, збили ще одного російського безпілотника. Цього разу мету вразили на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє в Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Добрий початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник", - повідомив він. Зазначимо, вранці телеграм-канали розповсюджували інформацію про вибухи у Синельниківському районі.
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