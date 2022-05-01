Окупанти запустили ракету по Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Російські військові запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Влучили у склади агропідприємства.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав. Склади були зруйновані.
"Людей не зачепило. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані. Орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади", - пише Резніченко.
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