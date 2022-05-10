Леонід Кравчук: чим запам’ятається перший президент Україні [ Редагувати ]
10 травня після тривалої хвороби пішов з життя перший президент України Леонід Кравчук. Йому було 88 років. "Подробиці" пропонують пригадати, ким Кравчук увійде до історії: першим президентом незалежної України (1991-1994), підписантом Біловезьких угод про розпад СРСР і головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Що робив Кравчук у СРСР
Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року у селі Великий Житин (нині - Рівненська область).
- 1953 року закінчив Рівненський кооперативний економіко-правовий технікум за спеціальністю "бухгалтерський облік";
- 1958 - економічний факультет Київського державного університету за спеціальністю "політекономія";
- 1970 - аспірантуру Академії громадських наук при ЦК КПРС. Кандидат економічних наук.
З 1958 року Кравчук викладав у Чернівецькому фінансовому технікумі. У 1960 році пішов на партійну роботу. У 1970-1971 роках очолював сектор відділу організаційно-партійної роботи, а потім - інспектор та помічник секретаря ЦК Компартії України.
У 1976 році Кравчука призначили першим заступником завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК КПУ. У 1980-1988 роках він був завідувачем відділу пропаганди та агітації, а потім - завідувачнм ідеологічного відділу ЦК Компартії України.
1989 року став кандидатом у члени політбюро ЦК КПУ, секретарем ЦК Компартії. 1990 року - другий секретар КПУ. У 1990-1991 роках - член політбюро ЦК Комуністичної партії України. Обирався депутатом Верховної ради Української РСР.
1990 року Кравчук очолив Конституційну комісію Української РСР. У 1990-1991 роках - член ЦК КПРС.
У березні 1990 року обраний депутатом Верховної ради УРСР XII скликання. З липня 1990 по грудень 1991 року очолював Верховну раду (з вересня 1991 року - Верховна рада України І скликання).
Архітектор незалежної України
24 серпня 1991 року під головуванням Леоніла Кравчука Верховна Рада ухвалила Акт про проголошення незалежності України.
З 5 грудня 1991 року по 19 липня 1994 року був першим президентом України.
У серпні 1991 року відмовився підтримати спробу держперевороту у СРСР.
Як президент України Кравчук підписав Біловезькі угоди, які поклали край існуванню СРСР.
Біловезькі угоди - неофіційна назва угод про розпуск СРСР та створення Співдружності незалежних держав (СНД), підписаних 8 грудня 1991 року у Біловезькій Пущі лідерами Росії, України та Білорусії Борисом Єльциним, Леонідом Кравчуком та Станіславом Шушкевичем.
У червні 1994 року Кравчук брав участь у дострокових виборах президента України, але у другому турі програв колишньому прем'єр-міністру України Леоніду Кучмі з результатом 31,37% проти 38,36%.
Після президентського терміну пан Кравчук упродовж 12 років (1994-2006) був народним депутатом Верховної ради України. У 1998-2006 роках проходив до парламенту за списками об'єднаної Соціал-демократичної партії України. Був головою однойменної партійної фракції.
Прихильник НАТО і переговорник по Донбасу
У 2011 році Леонід Кравчук очолив Конституційну асамблею щодо підготовки проекту нової Конституції України. З 2015 року - голова громадської організації "Рух за Україну в НАТО".
30 липня 2020 року Леоніда Кравчука було призначено повноважним представником України у Тристоронній Контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. На цій посаді він змінив іншго екс-президента Леоніда Кучму.
Через проблеми з серцем Кравчук залишив ТКГ у червні 2021 року.
Леонід Кравчук має звання Герой України. Був нагороджений трьома радянськими орденами Трудового Червоного Прапора, а також орденами Жовтневої Революції та "Знак Пошани". Повний кавалер українського ордена Ярослава Мудрого також нагороджений орденом Свободи.
Леонід Кравчук увійде до історії не лише як політик, а й літератор. Він є автором книжок "Останні дні імперії. Перші роки надії", "Держава та влада: досвід адміністративної реформи", "Маємо те, що маємо. Спогади та роздуми" та інших.
Нагадаємо, у ніч проти 4 травня у Мінську у віці 87 років помер перший голова незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Він, як і Кравчук, брав участь у підписанні Біловезьких угод.
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