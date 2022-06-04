Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде неділя цього тижня. У багатьох областях передбачають стрімке похолодання.

У неділю, 5 червня, дощитиме майже всюди, крім східних регіонів та частини півдня. Температура повітря знизиться до +17…+22 °C. На Півдні та Сході поки що тепло: +25…+32 °C.

У столиці субота буде теплою +23 °C, а в неділю прогнозують різке похолодання до +17…+19 °C вдень. Атмосферний тиск знизиться, погода хмарна, з опадами та грозою.