Зеленський назвав велику помилку росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Росія своїм бажанням стати монополістом на ринку зерна лише програє. Влада рф думає виключно як політики, а не як менеджери.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Це так не працює, це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість україни той чи інший ринок з точки зору зерна. З Єгиптом, або з іншими державами, які є імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту інші ціни, вони будуть менші ніж ціни на зерно, яке є у Росії, і знов держава перейде до тих, де вигідно", - підкреслив голова української держави.
При цьому він додав, що такі дії з боку рф є дуже великою помилкою, адже це призведе до харчового геноциду у багатьох країнах світу.
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