Окупанти вдарили по Очакову, є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару окупантів по Очакову на Миколаївщині у неділю, 19 червня, одна цивільна особа загинула, ще двох поранено. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на оперативне командування "Південь".
Війська РФ намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель.
Нагадаємо, що піротехніки розміновують Миколаївщину: взялися за місцеві пляжі.
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