Ракетний удар по СТО в Дніпрі: тіла двох загиблих знайшли під завалами [ Редагувати ]
Після ракетного удару по Дніпру з-під завалів СТО витягли тіла загиблих чоловіка і жінки. Про це свідчить заява голови Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
На місці "прильоту" виявили уламки ракети "Калібр".
Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники виявили двох загиблих - чоловіка і жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди.
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