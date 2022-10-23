Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії.

Про це повідомляє Сунак у Twitter.

Сунак заявив, що Британія стикаємося з глибокою економічною кризою.

"Вибір, який наша партія зробить зараз, вирішить, чи матиме наступне покоління британців більше можливостей, ніж попереднє. Саме тому я бажаю бути вашим наступним прем’єр-міністром і лідером Консервативної партії. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та досягти успіху в нашій країні", - написав він.