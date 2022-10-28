Спочатку демілітаризація і денацифікація, а тепер - "брудна бомба" й тоталітарна гіперсекта. Хвора фантазія російських пропагандистів пропонує нові пояснення, чому кремль пішов війною на Україну, та які цілі переслідує.

Опублікований ними в ЗМІ об'єкт, на якому українці начебто виготовляють зброю масового знищення, виявився Агентством з радіоактивних відходів... у Словенії! А тезу про те, що українці, на думку російських політиків, відмовилися від православ'я, підхопив мусульманин рамзан кадиров. І вже оголосив Києву джихад.

Які ще нісенітниці вигадують кремлівські сценаристи і якого дна може сягнути їхня бурхлива уява? Анна Басова продовжить.

ігор кирилов, генерал-лейтенант військ радіоактивного, хімічного та біологічного захисту:

Министерство обороны рф располагает информацией о планировании киевским режимом провокаций, связанные с подрывом т.н. грязной бомби или маломощного ядерного боеприпаса.

Коли російська армія зазнає поразок на фронті реальному, сподівання хіба на інформаційний. Кремлівські сценаристи у режимі нон-стоп вигадують найбезглуздішу брехню.

ігор кирилов, генерал-лейтенант військ радіоактивного, хімічного та біологічного захисту:

Располагаем сведениями о контактах президента Украины с представителями Великобритании по возможности получения технологий создания ядерного оружия.

Фейк про те, що Україна готується підірвати так звану брудну бомбу, росія розганяє уже тиждень. За методичкою пропагандистських медіа, інженери заводу "Південмаш" начебто вже виготовили муляж ракети "Іскандер". А касетну його частину, твердять росіяни, нашпигують радіоактивним матеріалом. Потому українські ППО буцімто зіб'ють снаряд над Чорнобильською АЕС.

володимир путін, президент росії:

Там в "Точку У", подорвали это устройство, сказали, что это россия сделала, нанесла ядерный удар. И это я дал указание шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом.

Виконати наказ босса шойгу не забарився. Міністр оборони, до якого місяцями ніхто не мав доступу, сів на телефон. Дзвонив до США, Великої Британії, Франції, а заразом і до східних партнерів з Індії та Китаю. У легенду про брудну бомбу, яку ніколи в історії людства не застосовували, не повірив ніхто.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Російські звинувачення України щодо брудної бомби - це абсурд. Навіщо Україні нищити власні території, які вона збирається звільняти й повертати?

Логічне запитання, але логіку в діях кремля шукати годі. Відповідають черговими звинуваченнями - і заходу, і України.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Безусловно, мы видим медийную реакцию запада, она нас не удивляет, она идет в русле той безоглядной поддержки, которую запад оказывает своему ставленнику Зеленскому, предоставив ему индульгенцию на любые русофобские действия, а не только в виде заявлений, но и в виде бомбардировок гражданских объектов, уничтожения гражданского населения.

Черговий фейк від російських сценаристів зазнав краху. Тож імпровізувати довелося просто на сцені.

володимир путін, президент росії:

Потому что мы знаем, что сейчас Киевские власти делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим.

У кремлі знають, як замести сліди масштабних злочинів. Вже традиційно - маскують їх під "угодні богові справи". Ось і московський патріарх Кирило, виправдовуючи мобілізацію на росії, договорився до того, що загибель на війні в Україні - це просто подарунок для грішників.

кирило, патріарх московський і всея русі:

И если в исполнение этого долга человек погибает, то он несомненно совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.

Релігійні пропагандистські мотиви підхопила і владна верхівка. Новою причиною нападу на Україну помічник секретаря Радбезу рф Олексій Павлов назвав "десатанізацію". Бо вважає - Україна перетворилася на, цитую - тоталітарну гіперсекту, де громадяни відмовилися від православних цінностей. Вирішив не пасти задніх і ніяк не православний рамзан кадиров.

рамзан кадиров, президент Чечні:

Это большой джихад, в котором мы все должны участвовать. И мы не остановимся дон. Мы будем убивать их, где бы они не находились. Война - это для воина дон только должно быть радостно, что много-много будет трофеев. И много будет шайтанов, которых ты с удовольствием будешь уничтожать.

Щоб геть затьмарити розум росіянам, пропагандисти від освіти переписали університетські програми. Студентам доведеться вивчати новий предмет. Назву йому ще не придумали, але є мета - переконати слухачів у великому майбутньому росії. Студенти технічних спеціальностей зубритимуть його протягом року, а гуманітарії - кілька. Найбільше не пощастить історикам і політологам - в їхньому розкладі курси лекцій передбачені на весь час навчання.