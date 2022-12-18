Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Дніпропетровській області: є постраждалий [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 18 грудня п'ять разів обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога постраждав цивільний.
Про це повідомляється в Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Посадовець зазначив, що загарбники поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.
"У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу, він лишився лікуватися вдома", - зазначив Резніченко.
Окрім цього, в місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.
"У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені. В решті районів протягом ночі було кілька тривог, але минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
по темі
У вівторок, 29 листопада, окупанти обстріляли Дніпро та Нікополський район області
У понеділок, 28 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи
Маляр розповіла про фінансування українських військовослужбовців
Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках
На даний момент в ГУР не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає