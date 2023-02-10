Юлія Тимошенко має намір позбавити мандата депутата Ірпінської міської ради від ВО "Батьківщина" Олександра Пікулика, який влаштував стрілянину з нагородної зброї в одному з ресторанів міста. Про це стало відомо під час візиту лідерки ВО "Батьківщина" до місцевої ради.

За словами заступника командира Тероборони Ірпеня Сергія Глухоцького, після того як він розповів Юлії Тимошенко про те, як Пікулик хизувався зброєю в одному з ресторанів Ірпеня і, вистріливши, мало не влучив у жінку, лідерка партії заявила , що має намір позбавити Пікулика мандата.

Частина їх розмови була записана на відео.

"Скажіть, будь ласка, чому наші загиблі товариші не отримали до сих пір статус, а Ваш однопартієць Олександр Пікулик, який отримав нагородну зброю, не військовослужбовець, і стріляє з неї в ресторанах?", - спитав у голови партії "Батьківщина" Сергій Глухоцький.

"Кошмар… Щось будемо робити, йому потрібно здати цю зброю, ми це знаємо, я сьогодні про це почула", — відповіла Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, Олександр Пікулик - депутат Ірпінської міської ради. Він очолює комісію земельних відносин, лісових та природоохоронних питань. За словами його колег, Пікулик не є частим "гостем" засідань.

У ЗМІ його звинувачують у незаконному будівництві та лобіюванні інтересів різних забудовників у місцевій раді. Олександра Пікулика неодноразово затримувала поліція.

Зокрема восени правоохоронці зупинили чорний Range Rover, за кермом якого був Пікулик в стані сильного алкогольного сп’яніння. Він не лише чинив спротив поліціянтам, а й погрожував нагородною зброєю. Аби вгамувати депутата, на місце події виїхало відразу три екіпажі поліції. Однак надалі йому вдалося уникнути відповідальності.

Нещодавно Пікулик виступив проти знесення рекламної конструкції одного зі своїх житлових комплексів на в'їзді до м. Ірпінь та встановлення там меморіальної стели "Місто-герой".

Наразі через свавілля Пікулика сотні ірпінців залишилися без житла та грошей. Зокрема йдеться про ситуацію навколо ЖК "Центральний Преміум". Там понад 300 родин, майно яких постраждало внаслідок війни, вже майже рік не можуть отримати ключі від своїх квартир.

На відновлення житлового комплексу інвестори сплатили представникам компанії Пікулика по 30 дол. за кв.м. Втім квартири "Центральний Преміум" так і лишаються непридатними для життя.