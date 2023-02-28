У шкільних підручниках про сучасну війну в Україні поки немає ані слова. Але на уроках історії українські учні вже діляться своїми спостереженнями. І роблять висновки. Андрій Анастасов чув.

На цих кадрах - місто Чорноморськ у перші дні великої війни: діти й дорослі зібралися на березі моря будувати оборонні рубежі. Так торік писалася історія незламності України, а сьогодні ці ж школярі вивчають її у місцевому ліцеї.

І тема нашого сьогоднішнього уроку буде оце: осмислення. Тому що правду кажете: ніби світ, який існував "до" п'ятої ранку двадцять четвертого лютого - він ніби припинив своє існування. А ви пам'ятаєте цей ранок? Це було рік тому. Це був четвер.

Учні діляться спогадами, але найважче про це розповідати Дар'ї: для неї це вже восьма школа за останні дев'ять років. У чотирнадцятому - дівчинка з родиною виїхала з анексованого Криму, потім були Слов'янськ, Херсон.. А повномасштабна війна Дар'ю застала у селищі Чаплинка, яке було окуповане у перший день вторгнення.

Дар'я Полюхович, школярка:

От в голові виникає одне питання: невже це знову? Бо після дві тисячі чотирнадцятого мені було дуже важко, бо я була дуже мала, це був перший клас, ми багато де їздили, переїжджали. І це було емоційно важко (плаче)... І саме в той день, я пам'ятаю, як я бігла до мами - я дуже боялась, що втрачу те, що мені дуже дорого й дуже близько.

Разом з учителем підлітки аналізують: як сталося, що північний сусід напав на нашу країну. Починають з історичного контексту - продовжують прикладами рос-пропаганди.

Маргарита Єщенко, школярка:

Вона вважала, що ми малі та слабкі, і що вона більша, але не знаю, як правильно це сказати, але ми більші духом, ніж вони - і ми не боїмося своєї влади, як вони і ми не мовчимо, як це роблять вони.

Далі - досліджують феномен незламності українців: те, що так згуртувало наш народ.

Артур Прудивус, школяр:

Я думаю, що треба всім стати злагодженими і братами, щоб вони знали, що вони можуть звернутися по допомогу в різних містах, в різних областях: і не дивлячись, що це люди з Харкова - розмовляють російською мовою чи з Закарпаття - де розмовляють українською ідеально.

…але усі згодні: саме Українська Мова - надважлива.

Віолетта Ігнатенко, школярка:

Зараз ми всі розуміємо, що мова дуже важлива для нас, те, що коли намагалися змінити більш подібно до російської мови нашу - це було не дуже гарно Ще я гадаю, що ми станемо гарним прикладом для всієї Європи тим, як ми всі стали згуртованими, допомагали один одному, ось.

Найбільші дискусії у підлітків - навколо того, як уживатиметься Україна з агресивним сусідом - після своєї Перемоги. Як зробити так, щоб за деякий час рф знов не пішла війною.

Ігор Стоянов, школяр:

І Україні точно треба Готуватися до цього. Навіть підручники, щоб навіть діти знали з часом, в наступні багато років - тому що це як жити біля Лісу - і не мати чим захиститися від вовків!

Герман Перванчук, школяр:

Треба просто її якось ізолювати, щоб вона більше нікуди не могла вторгнутися. Як вони полюбляють давати незалежність республікам - так можна зробити і з ними: щоб просто їх розламати на декілька частин.

Вчитель каже: уроки новітньої історії - це щоразу імпровізація: підручників поки не надруковано. Головне - бути щирим та давати дітям можливість висловлюватися. Та відзначає, наскільки вони змінилися за рік.

Денис Георгадзе, вчитель історії та правознавства:

Ще вчора вони бешкетували, вони носилися по школі, збиваючи там всіх - сьогодні вони такі сконцентровані, вони настільки зосереджені! З іншого боку ти розумієш: діти втратили дитинство, за великим рахунком - тому що дитинство вкрали.

Наостанок учні дев'ятого "Б" вшановують пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання. І попри все - продовжують мріяти - про відбудову, щасливе майбутнє.