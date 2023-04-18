Два найважливіших прохання озвучив український прем'єр Шмигаль під час недавнього візиту до Вашингтона. Попросив американське керівництво - переглянути політику поставок і все ж погодити надання Києву літаків F-15 та F-16. А ще прискоритися із конфіскацією і передачею Україні заморожених російських коштів. Що у відповідь кажуть американські урядовці та конгресмени - з'ясував Дмитро Анопченко.

Від 300 до 500 мільярдів доларів коштів росіян, як близьких до кремля бізнесменів та чиновників, так і золото-валютні резерви росії, заморожені зараз по всьому світу. Це дані українського уряду. І от зараз у США заявили: обговорюють із союзниками можливість передати російські активи - Україні.

Повідомила про це в інтерв'ю "CNN" міністр фінансів США, Джанет Єллен. Каже, Сполучені Штати вважають, що, процитую: "росія має заплатити за відновлення України. І Вашингтон просто зараз обговорює зі своїми партнерами, як можна використовувати для цього заморожені на Заході російські державні активи".

За словами глави американського Мінфіну, є певні юридичні перешкоди щодо того, як саме можна використати ці гроші, але у будь-якому разі, знову процитую: "світова спільнота очікує, що росія візьме на себе відповідальність за відновлення України".

Що тут важливо розуміти. Погляди різні. Наприклад, не так давно німецька газета "Die Welt" повідомляла про неопублікований документ Єврокомісії, в якому експерти ЄС начебто дійшли висновку, що з юридичної точки зору активи Банку росії не можна просто так передати Україні, що їх треба інвестувати у європейські держоблігації, а відсотки використати для виплат Україні.

Але позиція України, її якраз днями озвучила вітчизняна делегація тут, у Вашингтоні, що російські гроші не треба ніде акумулювати. Київ вважає потрібним і правильним перерахувати їх напряму Україні. І тут процитую українського прем'єра, із яким ми швидко переговорили під час його перебування у США, "система глобальної світової безпеки сьогодні зруйнована росією, і ми маємо, в тому числі через інструмент конфіскації, знайти нові елементи глобальної світової безпеки".

А щодо другого прохання Шмигаля - літаків, є якраз новини. Сенатор-демократ Марк Келлі в інтерв'ю "CBS" зазначив, що він та його колеги вважають потрібним "розглянути питання" про можливість постановок F-16 Україні. Повідомив, що цю позицію вже довели й до Пентагону, і до Білого дому.

До того ж сенатор представляє Аризону, де якраз відбувалося тестування двох українських пілотів, яких Штати запросили, щоб зрозуміти рівень готовність українців до керування F-16. Келлі говорив із нашими льотчиками. Він не став розголошувати висновки щодо цього. Але повідомив важливу деталь. Сказав, США зараз розглядають альтернативний варіант - "є інші країни, в яких також є F-16 - вони могли б передати літаки Києву". За його прогнозами, це також нешвидкий процес. І потрібен десь рік на підготовку 12 українців, що наразі мають досвід керування МіГ-29.

З іншого боку, це стандартний термін навчання, що прийнятий в американських ВПС. А реальність показує - візьмемо недавню підготовку операторів систем "Patriot", що коли українські військові вже прибувають до Штатів на підготовку, класичні терміни значно скорочуються, курс вони проходять набагато швидше.

Тому наступним кроком якраз може бути запрошення 12 українських пілотів на навчання, гроші в бюджеті на це є, потрібне політичне рішення Білого дому.