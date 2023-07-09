У Швейцарії завершився освітній проєкт для українок. Він був спрямований на відновлення нашої держави. 30 жінок пів року навчали розробляти та керувати проєктами з реконструкції будівель та інфраструктури України.

На завершальному етапі українки презентували шість робіт. Деякі з них вже чекають на інвесторів. Як усе було? Бачила Світлана Прокопчук.

Цей день студентки називають "випускним". Після презентації шести проєктів жінки отримають сертифікати про завершення навчання. Усі учасниці можуть бути лідерами проєктів з відновлення України запевняє професор Бернського університету прикладних наук Томас Ронер.

Томас Ронер, професор Бернського університету прикладних наук, організатор навчань:

Я результатом більше, ніж задоволений. Мої очікування абсолютно перевищено. Звичайно, було багато роботи. Ми старалися, щоб ці українки мали хорошу освіту.

Студенток розділили на шість груп. За майже пів року кожна створила окремий проєкт. З-поміж них концепція розумного села та будинок для людей з інвалідністю.

Маріана Мельникович, співдиректор CAS Rebuild Ukraine:

Це і розробка концепції для відбудови зруйнованих шкіл шляхом встановлення модульних будиночків, де можуть навчатися учні. Це також розробка концепції дерев'яного дуже зручного і сучасного дитячого садочка для внутрішньо переміщених дітей в Україні. Це проєкт, який включає зміни й трансфер технологій, які є у Швейцарії.

На якомусь етапі команди зрозуміли: що у Швейцарії добре, те в Україні заборонене. Мова про дерев'яний модульний дитсадок. Згідно з українськими нормами, освітні заклади можна будувати лише з цегли. Для адаптації законодавства під європейський досвід учасниці проєкту звернулися до освітнього омбудсмена.

Надія Рєзнік, учасниця проєкту:

Якщо таку деревину перед тим, як починати будівництво - обробити, зробити її безпечною, пройти всі необхідні сертифікації. Можемо запропонувати й внести до нового законодавства для того, щоб можна було такі споруди будувати й в Україні.

Вартість будівництва залежить від логістики та інфраструктури. Але в середньому 500 квадратних метрів будівлі з сонячними панелями на даху, що називається, «під ключ», коштуватимуть півмільйона євро. В рази дорожчий проєкт з відновлюваної енергетики. Але вже зроблені кроки для його впровадження.

Вікторія Вікторова, учасниця проєкту:

Найголовніше, що ми сьогодні досягли - це ми встановили зв'язок між водоканалом міста Цюрих і Житомирським водоканалом для тісної співпраці.

Мова про біогазові установки на водоканалах. Досвід Цюриху безцінний, якщо знайдеться інвестор, цим зможе похвалитися і Житомир.

Вікторія Вікторова, учасниця проєкту:

Для Житомира це і скорочення викидів CO2 в природу, це вирішення проблеми утилізації цього мулу, котрий утворюється після очищення стічних вод. Це й економічна вигода, тому що біометан, котрий виробляється на біогазовій установці, можна безпосередньо використовувати на закриття енергетичних потреб роботи очисних споруд.

Учасниці готові працювати у пошуку донорів, щоб втілити концепції. А кількох студенток Томас Ронер планує залучити до наступного проєкту з навчання біженок.

Томас Ронер, професор Бернського університету прикладних наук, організатор навчань:

Ми стартуємо 23 жовтня. Нам надіслали 80 заявок. Ми маємо їх опрацювати. І, можливо, студентів цього курсу ми запросимо як коучів для наступного.

Така кількість заявок надійшла ще до офіційного оголошення набору. Організатори планують розширити програму проєкту, щоб українки вчилися також відновлювати сільське господарство та екосистеми, які фактично знищенні російськими загарбниками.