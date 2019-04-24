Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Танцующая пара

Если вы заметили мужчину и женщину, слившихся в танце, то вас можно поздравить! Любовь в вашем понимании - это равноправное партнерство, учитывающее индивидуальные различия. Скорее всего, вы либо уже находитесь в гармоничных отношениях, либо точно знаете, какой человек вам нужен!

Два дерева

Любовь для вас - это преодоление препятствий. Причем чем их больше, тем вам интереснее! Скорее всего, вам нужно некоторое время, чтобы начать полностью доверять своему партнеру. Вот почему вы часто предпочитаете не торопить события!

Лицо мужчины с усами

Фиксация внимания на этой части картинки может указывать на то, что в данный момент вы находитесь на распутье либо переживаете психологическую травму, связанную с любовными отношениями. Возможно, вам даже кажется, что одному в этом мире жить проще, поскольку так меньше проблем. Однако психологи уверяют, что это временное состояние!

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