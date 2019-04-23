Законопроект про мову можуть ухвалити вже цього четверга

Законопроект про мову можуть ухвалити вже цього четверга. Депутатам залишилося розглянути лише 250 поправок. Усі планують опрацювати до кінця середи. Ксенія Барвіненко вивчала "мовні настрої" в парламенті.

Законопроект про мову нардепи розглядали чотири пленарних тижні. І зрештою, спікер парламенту анонсує голосування по суті вже цього четверга.

"Буде проведено засідання комітету на який запрошуються усі представники фракцій, щоб ми змогли спільно проговорити до яких правко ми маємо повернутися, які з парковок буде викладено в новій редакції об 11 годині ми зможемо перейти до голосування в чистий четвер", - говорить Андрій Парубій, голова верховної ради України.

Втім, пожвавлення в парламенті викликало не наближення до ухвалення закону, а поява народного депутата Надії Савченко. До зали вона заходить з усмішкою, неспішно вітається з усіма колегами, а в кулуарах заявляє:

"Я не буду ставати в опозицію. Буду продовжувати працювати народний депутатом, оскільки давала присягу, подальшого майбутнього - політичного - так, я залишуся в політиці, я буду не сама, в мене є моя команда, представники якої поруч зі мною, це громадсько-політична платформа Надії Савченко", - говорить Надія Савченко, народний депутат, позафракційний.

І доки в залі зо два десятки депутатів розглядають поправки до законопроекту, в кулуарах усі обговорюють результати виборів.

"Якщо люди висловили вотум довіри новому президенту- відповідно потрібно дати йому можливість провести швидкі зміни, а це означає призначити нового генпрокурора, нового керівника СБУ, міністра оборони, міністра зовнішніх справ, і перезавантажити уряд", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

"Ще доведеться пройти дуже складний період формування нової команди президента розуміння, який буде курс, чи буде збиратися нормандська четвірка чи ні, вводитися миротворча місія чи ні, а це означає що Україна має продовжувати курс, шукаючи захисту у тих країн, які забезпечують такий колективний захист між собою", - говорить Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді України.

Утім, із понад двох тисяч поправок залишилось не більше сотні, тож цей тиждень може й справді стати вирішальним у процесі розгляду мовного закону.