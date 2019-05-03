Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 4-5 мая и выбирайте то, что придется вам по душе.

Эпичный спектакль по произведению Леся Подервянского

Самая скандальная постановка по пьесе Леся Подервянского снова в Киеве! 3 мая в Caribbean Club Concert Hall покажут эпичный спектакль "Репка, або х*лі тут не ясно" с блестящим Алексеем Вертинским в главной роли.

Этот спектакль показывают редко - не более двух раз в году. И каждый раз это аншлаг. 3 мая 2019 года его можно будет увидеть на сцене Caribbean Club Concert Hall, начало в 19:00 по киевскому времени. Интересно, что перед спектаклем для зрителей споет загадочный исполнитель по имени Gray. И, как обещано организаторами, его песни настроят публику на позитив.

Когда: 3 мая

Где: Caribbean Club Concert Hall

Дюрер. Гравюры из Харьковского художественного музея

На выставке произведений Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея будут представлены: ксилографии из цикла "Жизнь Марии" и копии современника Дюрера - Маркантонио Раймонди, выполненные в технике гравюры резцом; титульный лист цикла "Апокалипсис"; редкие резцовые гравюры, относящихся к раннему периоду творчества художника: "Морское чудовище", загадочные "Четыре ведьмы" и "Прогулка"; серия "Малые Страсти"; портреты интеллектуалов, принадлежащих к позднему периоду его творчества.

Когда: 3,4,5 мая, 10:30

Где: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15-17

Сколько стоит: 80 гривен взрослым, 40 гривен студентам, 20 гривен пенсионерам и школьникам

Мастер-класс по приготовлению кофе

Во время мастер-класса вы будете обеспечены всеми необходимыми ингредиентами и посудой. Также вас ждет дегустация кофе и лекция от баристы ресторана.

Когда: 4 мая, 11:00

Где: Mystetskyi Arsenal, улица Лаврская, 10-12

Сколько стоит: 130 гривен

Выставка тюльпанов

Если вы до сих пор не успели заглянуть на выставку тюльпанов, самое время это сделать, пока она еще в расцвете! Тема ивента - "Сказки мира", поэтому на Певчем поле вы увидите самые разнообразные тематические композиции из тюльпанов и сделаете яркие снимки. А кроме этого сможете купить саженцы для своего сада, цветы в горшках и узнать, как за ними ухаживать!

Когда: с 25 апреля

Где: Певчее поле

Вход: 75 грн

Z-Run - Zombie Run Fest

Каждому участнику будут выдаваться три красные ленты, символизирующие "жизнь". Задача зомби - снять ленты (укусить). На протяжении всего маршрута будут находиться препятствия, которые необходимо преодолеть, а участники могут помогать друг другу в их преодолении.

Те, кто участвуют в дистанции "Живые" на 4 км не только должны добраться до финиша живыми, а и найти в зоне отчуждения антидот и доставить его на базу в Лагерь живых. Зараженные участники, которые покоряют зону отчуждения на 2 км, будут находиться в карантинной зоне для зомби: они должны не только найти антидот, чтобы стать людьми, а и преодолеть препятствия и выжить до финиша. Потому как на них охотятся сталкеры!

Когда: 4 мая

Где: X-PARK

Участие: 449 грн

Ночь кино с Кристианом Бэйлом

Хоть сам Кристиан Бэйл не раз говорил, что не похож ни на одного из своих героев, тем не менее, у этого актера немало общего с его самым знаменитым персонажем. В этом вы сможете убедиться в ночь с субботы на воскресенье на длинном кинопросмотре. Показывать будут три фильма - "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды", так что запасайтесь попкорном и хорошей компанией!

Когда: 4 мая

Где: арт-пространство "Циферблат"

Вход: 150 грн

Лихтариус. Истории оживают

Если вы не знаете, куда в выходные сходить с детьми, "Лихтариус. Истории оживают" - отличный вариант! Это проект, в котором сочетаются впечатляющие вокальные номера от лучших юных исполнителей нашей страны в сопровождении джазового оркестра и яркие режиссерские решения. Этот музыкальный спектакль стал первым в Украине, где в роли главных героев выступают именно дети. Представление понравится и взрослым, и малышам, так что приходите всей семьей!

Когда: 5 мая, 12:00

Где: Caribbean Club

Вход: от 250 грн

Karina Mugir Quintet сыграет в рамках Live Jazz Monday

Лидер проекта - талантливая вокалистка Карина Мугир - наполняет виртуозностью и глубиной каждую песню. Карина сотрудничала в качестве бэк-вокалистки с группами "Океан Эльзы" и The Maneken.

Она известна своими музыкальными экспериментами и разножанровыми программами. На концерте вас ждут оригинальные аранжировки джазовых стандартов, виртуозные импровизации и авторские произведения.