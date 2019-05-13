"Нафтогаз" с июня повысил цену на газ для населения на 380 гривен (на 4,6%) до 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС). Об этом сообщают "Українські Новини".

Отмечается, что компания подготовила и разослала проект с предложением повышения стоимости газа газораспределительным компаниям.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил новый план Украины по газовому вопросу. До этого Россия поставила ультиматум международному сообществу.