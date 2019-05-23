Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Попугай

Счастье, радость, ваша душа с удовольствием погружается в мир заблуждений. Попугай символизирует душевную радость и счастье. Ваша душа излучает много света, к которому тянутся люди.

Пальма

Вы думаете об отпуске, вы хотите умчаться далеко и целыми днями валяться на лазурном берегу. Вы человек-лето, вам необходимо солнце, свет, тепло‚ зеленый мир и самое главное веселье.

Рука

Вы любите быть лидером, "царем", боссом. Для вас главное все держать в своих руках, все контролировать. Вы перерожденный начальник, под вашим контролем все дела идут как по маслу.

Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.